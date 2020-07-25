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    Almanya’daki küçük uçak apartmanın üzerine düştü: 3 ölü

    Almanya'nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 22:36
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    Almanya’daki küçük uçak apartmanın üzerine düştü: 3 ölü

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmüş, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Wesel İtfaiyesi, tarafından yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiği duyuruldu.

    UÇAKTAKİ 2 KİŞİ VE ÇATIDA OTURAN  BİR KADIN ÖLDÜ

    İtfaiye, apartmanın çatısına düşen uçakta bulunan 2 kişinin ve çatı katında oturan 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın çarpması sonucu binada çıkan yangın söndürülürken, apartman sakinleri tahliye edildi.

    Almanya’daki küçük uçak apartmanın üzerine düştü: 3 ölü #1

    3 KİLOMETRE UZAKTAKİ HAVALİMANINDAN KALKMIŞTI

    Yetkililer, uçağın olay yerine 3 km uzakta bulunan bir havaalanından kalktığını aktarırken, uçağın düşmeden önce parçalanmaya başladığını açıkladı. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

    Almanya’daki küçük uçak apartmanın üzerine düştü: 3 ölü #2

    Almanya’daki küçük uçak apartmanın üzerine düştü: 3 ölü #3

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