Almanya’daki küçük uçak apartmanın üzerine düştü: 3 ölü

Almanya'nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmüş, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Wesel İtfaiyesi, tarafından yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiği duyuruldu.

UÇAKTAKİ 2 KİŞİ VE ÇATIDA OTURAN BİR KADIN ÖLDÜ

İtfaiye, apartmanın çatısına düşen uçakta bulunan 2 kişinin ve çatı katında oturan 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın çarpması sonucu binada çıkan yangın söndürülürken, apartman sakinleri tahliye edildi.

3 KİLOMETRE UZAKTAKİ HAVALİMANINDAN KALKMIŞTI

Yetkililer, uçağın olay yerine 3 km uzakta bulunan bir havaalanından kalktığını aktarırken, uçağın düşmeden önce parçalanmaya başladığını açıkladı. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.