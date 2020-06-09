İspanya'nın Barselona kentinde 4 kişi, saatini çalmak istedikleri turisti sokak ortasında dövdüler.

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Rambla Meydanı’nda 4 hırsız, sokak ortasında saatini çalmak istedikleri turisti darbetti.

MÜDAHALE ETMEK YERİNE VİDEOYA ÇEKTİLER

Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale etmek yerine telefonları ile darbedilen turisti videoya çekti. Turist adamın kız arkadaşı ise çığlık atarak, çevredekilerden yardım istedi.

HIRSIZLAR FAS UYRUKLU

Polis tarafından yapılan açıklamada, hırsızların Fas uyruklu oldukları ve arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Darbedilen turist ise olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Barselona’da 4 kişi, turisti saati için darbetti