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    Fransa'da günlük vaka sayısı yine rekor kırdı

    Fransa'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte 52 bin 518 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
    • İHA
    • 02.11.2020 - 23:32
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    Fransa'da günlük vaka sayısı yine rekor kırdı

    Fransa'da sokağa çıkma yasaklarının ardındanvakalarda artış devam ediyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 518 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 433’e ulaştı.

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 418 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 37 bin 435’e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 678’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 683 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

    Fransa da günlük vaka sayısı yine rekor kırdı #1

    EN YÜKSEK VAKA SAYISI

    Fransa’da 25 Ekim’de 52 bin 10 vakanın tespit edilmesinden bu yana salgındaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, ayrıca Mayıs ayından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti.

    Fransa da günlük vaka sayısı yine rekor kırdı #2

    FRANSIZLARIN YARISINDAN FAZLASI, VİRÜS KAPMAKTAN KORKUYOR

    Uluslararası pazar araştırma grubu Ifop tarafından yapılan ankete göre, Fransız halkının yüzde 56’sı önümüzdeki haftalarda koronavirüse yakalanmaktan korktuğunu belirtti. Fransızların yüzde 71’i ise yetkililerin yasakları ihlal edenlere getirdiği hapis cezasını 1 Aralık sonrasına kadar uzatmaya karar vermesi halinde kabul edeceğini ifade etti.

    Fransa da günlük vaka sayısı yine rekor kırdı #3

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