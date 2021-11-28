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    Fransa'da kuş gribi alarmı

    Fransa Sağlık ve Gıda Bakanlığı, Nord bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek derecede patojenik bir kuş gribi salgınının meydana geldiğini açıkladı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 08:14
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    Fransa'da kuş gribi alarmı

    Fransız çiftliklerinde geçen kış da salgın ilan edilmişti. Bu ay başında bakanlık, Avrupa'da kuş gribinin hızla yayılması nedeniyle risk seviyesinin arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Salgın nedeniyle tavuk çiftliklerinde tedbirler arttırıldı.

    NORD BÖLGESİNDE TESPİT EDİLDİ

    Fransa Sağlık ve Gıda Bakanlığı açıklamasında "Avrupa'da kuş gribi virüsleri göçmen kuşlar aracılığıyla aktif olarak dolaşırken, Fransa Nord bölgesindeki Warhem kentinde bulunan bir kümes hayvanı çiftliğindeki yüksek patojenik HPAI türünün bir salgınını tespit etti." dedi.

    Fransa da kuş gribi alarmı #1

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