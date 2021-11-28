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Fransa'da kuş gribi alarmı

Fransa'da kuş gribi alarmı

Fransa Sağlık ve Gıda Bakanlığı, Nord bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek derecede patojenik bir kuş gribi salgınının meydana geldiğini açıkladı.