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    Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı

    Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı

    Rotterdam'da koronavirüs kısıtlamaları karşıtı gösteri iptal edilmesine rağmen toplanan kalabalık bir grup ile polis arasındaki çatışmalarda vurulan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.11.2021 - 07:06
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 07:21
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    Farklı grupların Amsterdam'da organize etmek istediği protesto dün Rotterdam kentine çıkan olaylar sebebiyle iptal edilmesine rağmen Dam meydanında toplanan yaklaşık bin kişilik gruba polis, yürüyüş boyunca eşlik etti.

    "Faşizme hayır", "QR diktatörlüğü hayır" sloganları atan göstericiler, "Benim hayatım benim kararım", "Biz denek değiliz", "Çocuklar bizim geleceğimiz, deney domuzları değil" yazılı dövizler taşıdı.

    Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan bu gösteri, olaysız sona erdi.

    GÖSTERİCİLER ROTTERDAM'DA POLİSLE ÇATIŞTI: 51 GÖZALTI

    Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi.

    Olaylarda en az bir polis arabası ateşe verilirken, diğer polis araçlarında da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

    Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı - Video

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #1

    Toplumsal olaylara müdahale aracının devreye girdiği gösteride polisin açtığı uyarı ateşi neticesinde en az 3 kişinin yaralandığı ve 51 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #2

    Gözaltına alınanların yarısının 18 yaşından küçük olduğu belirtilen açıklamada, gözaltıların artacağına dikkat çekildi.

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #3

    YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    Polis ateşiyle yaralanan göstericilerden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #4

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #5

    VAKA SAYILARI YÜKSELİŞTE

    Hollanda'da Ekim ayında bu yana yükselişe geçen Kovid-19 pozitif vaka sayılarında rakamlar son dört günde 20 binin üzerinde seyrediyor.

    Ülkede son 24 saatte 21 bin 873 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #6

    Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini, 12 Kasım'da ise kısmi kapanmaya gidildiğini açıklamıştı.

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #7

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #8

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #9

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #10

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #11

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #12

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #13

    Hollanda da koronavirüs kısıtlamaları protestolarında kan aktı #14

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