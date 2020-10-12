İngiltere'de hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ikiz doğurdu

İngiltere'de hamileyken koronavirüse yakalanan 3 çocuk annesi Danielle Martin, komadan çıkarak ikiz bebek dünyaya getirdi.

Koronavirüs tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor.

İngiltere'nin Belfast kentinde hamileyken koronavirüse yakalanan 32 yaşındaki Danielle Martin, komaya girdi.

KOMADAN ÇIKTI

Uzun bir tedavinin ardından komadan çıkarılan Martin, koronavirüsü yenerek hamileliğinin büyük bir bölümünü geçirdiği hastanede doğum yaptı.

İKİZLERİ OLDU

Üç çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, Ava ve Amelia adında dünyaya getirdiği ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndü.

"ÇOK MUTLUYUM"

İngilz medyasına konuşan Martin, "Çok mutluyum, hem ölümden döndüm hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyaya geldi." dedi.