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    İngiltere'de hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ikiz doğurdu

    İngiltere'de hamileyken koronavirüse yakalanan 3 çocuk annesi Danielle Martin, komadan çıkarak ikiz bebek dünyaya getirdi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 12:34
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    İngiltere'de hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ikiz doğurdu

    Koronavirüs tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor.

    İngiltere'nin Belfast kentinde hamileyken koronavirüse yakalanan 32 yaşındaki Danielle Martin, komaya girdi.

    KOMADAN ÇIKTI

    Uzun bir tedavinin ardından komadan çıkarılan Martin, koronavirüsü yenerek hamileliğinin büyük bir bölümünü geçirdiği hastanede doğum yaptı.

    İKİZLERİ OLDU

    Üç çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, Ava ve Amelia adında dünyaya getirdiği ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndü.

    İngiltere de hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ikiz doğurdu #1

    "ÇOK MUTLUYUM"

    İngilz medyasına konuşan Martin, "Çok mutluyum, hem ölümden döndüm hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyaya geldi." dedi.

    İngiltere de hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ikiz doğurdu #2

    Danielle Martin

    Danielle Martin

    Danielle Martin

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