İngiltere’de seyahat yasağına uymayanlara 10 bin sterlin para cezası

İngiltere’de seyahat yasağına uymayanlara 10 bin sterlin para cezası

İngiltere’de Birmingham Havaalanı’nda hükümetin seyahat yasağı koyduğu ülkelerden geldiğini beyan etmeyen 4 kişi, 10’ar bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

İngiltere hükümeti koronavirüs mutasyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla Güney Afrika, Portekiz ve Brezilya’nın da dahil olduğu 33 ülkeyi karantina listesine aldı.

4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Listede bulunan ülkelerden İngiltere’ye gelenlerin kendilerini 10 gün boyunca otel karantinasına alması gerekirken Birmingham Havaalanı’nda 4 kişinin, seyahat yasağı olan ülkelerden geldiğini beyan etmediği tespit edildi.

KİŞİ BAŞI 10 BİN STERLİN CEZA KESİLDİ

West Midland polisi, tespit edilen 4 kişinin havaalanından ayrılmalarına izin verilmediğini ve kişi başı 10 bin sterlin para cezasına çarptırıldıklarını bildirdi.

Polis tarafından yakalanan kişilerin hangi ülkelerden geldiği belirtilmedi.

10 GÜNLÜK OTEL MASRAFI 1750 STERLİN

İngiltere’de pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanan otel karantinasına göre seyahat etmenin kısıtlandığı 33 ülkeden gelenlerin, kendilerini hükümetin belirlediği otellerde 10 gün boyunca izole etmesi gerekiyor.

10 gün boyunca karantina uygulayacak kişilerin, kendileri karşılayacağı otel masrafları da 1750 sterlin olarak belirlendi.