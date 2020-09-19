İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, gazetecilere görüştüğü sırada bir kadının sulu saldırısına uğradı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Merrion Meydanı’nda İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar gazetecilere röportaj verdiği sırada yanına gelen maskeli bir kadın tarafından sulu saldırıya uğradı.

Varadkar, saldırı sonrası üstünü temizlemeye çalıştığı sırada kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

İrlanda'da Başbakan Yardımcısı Varadkar'a sulu saldırı-Video

"BU KIZI AVRİL LAVİGNE SANDIM"

Kadının Varadkar’a neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Saldırının ardından espri yapan Başbakan Yardımcısı, “Bu kızı kaykay ve smoothie ile ilk gördüğümde Avril Lavigne sandım” dedi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI İSTEMEDİ

Önümüzdeki hafta polisle görüşeceğini aktaran Varadkar, olayla ilgili güvenlik soruşturmasına gerek olmadığını açıkladı.