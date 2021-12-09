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    İrlanda'da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    İrlanda genelinde 'Barra' fırtınası sonucu oluşan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yaklaşık 60 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
    • AA
    • 09.12.2021 - 03:06
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:00
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    İrlanda'da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Olumsuz hava koşulları dün İrlanda genelinde yaygın aksamalara neden olurken, Kuzey İrlanda'da da yüzlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

    LİMAN DUVARI ÇÖKTÜ AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    Şiddetli fırtına, Kuzey İrlanda'da County Down'daki Ballywalter limanında duvarın çökmesine ve bazı ağaçların devrilmesine neden oldu.

    İrlanda da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı #1

    2 GÜNLÜK "TURUNCU ALARM"

    İrlanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bazı bölgelerde "turuncu alarm" verildiği ve fırtınanın iki gün boyunca hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi.

    FIRTINANIN HIZI 130 KM'Yİ BULDU

    Fırtınanın hızı, bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştı.

    İrlanda da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı #2

    60 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI, İÇME SULARI KİRLENDİ

    İrlanda'da elektrik dağıtım şirketi ESB Networks'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin müşterinin elektriksiz kaldığı, Donegal, Cork, Wexford ve Kerry'deki 26 bin müşteriye ise fırtına nedeniyle ana şebekeden gelen içme suyunun güvenli olmadığı yönünde uyarı yapıldığı bildirildi.

    İngiltere Çevre Ajansı da ülke genelinde bazı bölgeler için sel uyarısında bulundu.

    İrlanda da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı #3

    İrlanda da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı #4

    İrlanda da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı #5

    İrlanda da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı #6

    İrlanda da şiddetli fırtına: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı #7

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