İspanya'da 3 ton uyuşturucu karaya vurdu

İspanya'da 3 ton uyuşturucu madde, Portekiz sınırındaki Isla Canela'da karaya vurdu.

İspanya ile Portekiz sınırında yer alan Isla Canela’da, içinde 3 ton uyuşturucu bulunan balyalar karaya vurdu

3 TONLUK 86 BALYA UYUŞTURUCU

Polisten yapılan açıklamada, şu ana kadar 3 ton miktarında 86 balyanın ele geçirildiği belirtildi.

187 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Şu ana dek ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 18 milyon sterlin (187 milyon TL) olduğu ifade edildi.

İspanya polisinin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.