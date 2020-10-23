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    İspanya'da 3 ton uyuşturucu karaya vurdu

    İspanya'da 3 ton uyuşturucu madde, Portekiz sınırındaki Isla Canela'da karaya vurdu.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 04:21
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    İspanya'da 3 ton uyuşturucu karaya vurdu

    İspanya ile Portekiz sınırında yer alan Isla Canela’da, içinde 3 ton uyuşturucu bulunan balyalar karaya vurdu

    3 TONLUK 86 BALYA UYUŞTURUCU

    Polisten yapılan açıklamada, şu ana kadar 3 ton miktarında 86 balyanın ele geçirildiği belirtildi.

    İspanya da 3 ton uyuşturucu karaya vurdu #1

    187 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

    Şu ana dek ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 18 milyon sterlin (187 milyon TL) olduğu ifade edildi.

    İspanya polisinin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

    İspanya da 3 ton uyuşturucu karaya vurdu #2

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