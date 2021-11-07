İspanya'da uçağa acil iniş yaptıran yolcunun yalanı ortaya çıktı

Fas uçağının Mayorka Adası'ndaki Son Sant Joan Havaalanı'na acil iniş yapmasına neden olan yolcunun hasta olmadığı, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Ülkenin doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na dün akşam saat 20.00 sıralarında "Air Arabia Maroc" hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin ciddi sağlık problemi olduğu gerekçesiyle acil iniş yaptı.

YOLCUNUN HASTA NUMARASI ORTAYA ÇIKTI

İspanyol polisinden verilen bilgilerde, uçağın acil iniş yapmasına neden olan ve diyabet komasına girdiği iddia edilen yolcunun hastanede yapılan kontrollerde tamamen sağlıklı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hasta numarası yapan 34 yaşındaki Fas vatandaşı yolcunun, polis tarafından gözaltında tutulduğu, yasa dışı göçü teşvik ve havaalanı trafiğini tehlikeye atmak suçlarından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

ÇOĞU FASLI 20 YOLCU, YASA DIŞI GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞTI

Diğer yandan söz konusu kişinin hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan çoğu Faslı olan 20'si piste atlayarak, yasa dışı yollardan İspanya'ya giriş yapmaya çalıştı.

Polis, kaçak yolculardan şimdiye kadar 11'ini yakalarken, diğerlerinin aranmasına devam ediyor.

Pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanı gece boyunca uçuşlara kapalı tutulurken, 13 uçağın İspanya'nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve 40 kadar uçuşun da aksadığı açıklandı.