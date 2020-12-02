İtalya'da koronavirüsten ölümler artıyor

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 785 kişi daha hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınının yaşandığı ilk dalgada birçok insanın hayatını kaybettiği İtalya'da, 2. dalga da can kayıplarını artırıyor.

SON 24 SAATTE 785 ÖLÜM

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 182 bin 100 testte 16 bin 377 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 785 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

ÜLKEDE VAKA SAYILARI

Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 620 bin 901’e, toplam can kaybının 56 bin 361’e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 779 bin 945’e geriledi. Bakanlık, son 24 saatte 27 bin 88 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

İtalya’da yoğun bakımdaki koronavirüs hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 81 kişi azalarak, toplam 3 bin 663’e düştüğünü açıkladı.