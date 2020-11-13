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    İtalyan milyoner Alberto Genovese cinsel istismardan gözaltına alındı

    İtalya'da teknoloji şirketi milyoneri Alberto Genovese, uyuşturucu partisinde ​18 yaşındaki bir genç kıza cinsel istismarda bulunduğu ve zorla uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 11:42
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    İtalyan milyoner Alberto Genovese cinsel istismardan gözaltına alındı

    İtalya'da bale dünyasının süper starlarından biri olarak kabul edilen Roberto Bolle, çatı katından gelen seslerden şikayetçi olması üzerine polise haber verdi.

    Teknoloji şirketi sahibi Alberto Genovese’in kapısını çalan polisler, yanıt alamamasının ardından evin kapısını kırarak, içeri girdi.

    CİNSEL İSTİMARDA BULUNDU

    İçeri giren polise, Genovese'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen genç kız direnmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirtti.

    Aldığı darbelerin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın yaralarını inceleyen doktorun,  “Bu kadar acımasız bir şey görmedim.” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

    Alberto Genovese

    "KONTROLÜ KAYBETTİM"

    Gözaltına alınan Genovese, polise verdiği ilk ifadesinde, uyuşturucu kullanırken kontrolü kaybettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Alberto Genovese

    Alberto Genovese

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