Üç Avrupa ülkesi vize başvurularını hazirana kadar kapattı İspanya, İtalya ve Almanya artan başvuru yoğunluğunu gerekçe göstererek Türkiye'den yapılan vize başvurularını haziran ayına kadar kapattı.

ensonhaber.com

Son dönemde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşlarına vize alımında zorluk çıkartılıyor.

Öyle ki Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar, çeşitli bahanelerle oyalanıyor ya da randevularla ilgili sorunlar yaşanıyor.

Sorunun çözümü içim adım atılması beklenirken 3 Avrupa ülkesinden kötü haber geldi.

İspanya, İtalya ve Almanya hazirana kadar randevuları kapattı

İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek haziran ayına kadar randevuları kapattı.

Hal böyle olunca Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlar, daha uygun randevu tarihi veren ülkelerin listesini araştırmaya başladı.

Ayrıca kısa süreli vize uygulamalarının yarattığı yoğunluk, yeni başvuruların birikmesine ve randevu alma süreçlerinin zorlaşmasına neden oldu.

Ret oranı yüzde 20'ye ulaştı

Öte yandan Schengen vizesi başvurularında reddedilen dosyaların oranı da son dönemde arttı.

Ret oranı, son verilere göre yüzde 20’ye ulaştı.

Bu durum, vize alma prosedürünün zorlaştığını gösteriyor.

3 Arap ülkesine vize kolaylığı

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu; Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını yumuşatma kararı aldı.

Üç ülke vatandaşlarının AB ülkelerine daha kolay girmesini sağlayacak yeni kurallar kapsamında, ilk defa Schengen'e başvuranlar dahil başvurusu kabul edilenlere 5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı tanınabilecek.