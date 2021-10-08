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    La Palma'da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı

    İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, 431 hektarlık alanı kapladı.
    • AA
    • 08.10.2021 - 02:16
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    La Palma'da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı

    La Palma'da 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'nın bölgeye verdiği zarar, her geçen gün artıyor.

    431 HEKTARLIK ALAN LAVLA KAPLANDI

    Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti ve Volkanoloji Enstitüsü'nden verilen bilgilerde, lavların kapladığı alanın 1,25 kilometrelik genişlikle ve 36,5 kilometre uzunlukla toplamda 431 hektara ulaştığı bildirildi.

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #1

    800'DEN FAZLA EV YOK OLDU

    Bölgede 800'den fazla evi yakıp kül eden lavların dışında yanardağdan çıkan küllerin de bin hektardan fazla tarım alanını etkilediği belirtiliyor.

    LAVLAR DENİZDE DELTA OLUŞTURDU

    Adada 28 Eylül'den bu yana Atlas Okyanusu'na dökülen lavlar denizde 38 hektarlık delta oluştururken, uzmanlar bunun daha fazla büyümesinin öngörülmediğini açıkladı.

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #2

    HAVAYA BİNLERCE TON KÜKÜRT YAYILDI

    Yanardağda mevcut durumda gaz ve kül bulutunun yüksekliğinin 3 bin 200 metreye ulaştığı, kükürt dioksit emisyonunun günde 13 bin 100 ton, karbondioksit yayılımının da 1596 ton olduğu bilgisi paylaşıldı.

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #3

    UÇUŞLAR YİNE İPTAL

    Bölgede rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle La Palma Havaalanı'nın bir kez daha kapatılarak, dün planlanan 34 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #4

    EN ŞİDDETLİ DEPREM KAYDEDİLDİ

    Diğer yandan depremlerin devam ettiği adada, volkanın faaliyete geçmesinden bu yana en şiddetli deprem bugün tespit edildi.

    La Palma'da son 24 saatte 60'tan fazla depremin olduğu, bunlardan yerel saat ile 12.17'de olanının, 35 kilometre derinlikte ve Richter ölçeğiyle 4,3 şiddetinde tespit edildiği bildirildi.

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #5

    6 BİNDEN FAZLA İNSAN EVLERİNDEN OLDU

    Bölgede halen 6 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda yaşamaya devam ederken, toplanan bağışların 7 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #6

    DIŞARI ÇIKANLARA "FFP TİPİ MASKE TAKIN" UYARISI

    Yanardağ çevresinde hava kirliliği sorununun sürmesinden dolayı özellikle solunum problemi olanlara evlerinden dışarıya çıkmamaları, çıkanların ise FFP tipi maske takmaları tavsiye ediliyor.

    Uzmanlar, Cumbre Vieja'nın stabil bir duruma geçmesine rağmen patlamaların ve lav akışının bitmesinin kısa ve orta vadede öngörülmediğini söylüyor.

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #7

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #8

    La Palma da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı #9

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