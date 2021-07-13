Macaristan'dan AB'ye: Göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşın

Macaristan'dan AB'ye: Göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşın

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile sığınmacı konusundaki sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Toplantı sonrasında Macar gazetecilere konuşan Szijjarto, gelecekte dünya siyasetini ve ekonomisini salgın ve göçün belirleyeceğini, AB'nin de buna hazırlanması gerektiğini kaydetti.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN GÖÇ DALGASI DURDURULMALI"

Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için göç dalgalarının durdurulması gerektiğini ifade etti.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin güvenlik sorunu anlamına geleceğini vurgulayan Szijjarto, bunun da Afganistan'ı tekrar göç kaynağı yapabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE SORUNLAR BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

Szijjarto, şimdiden günlük binlerce ailenin Afganistan'ı terk ederek Avrupa'ya doğru yola çıktığına dikkati çekerek, "Yeni göç baskısını önlemek için Türkiye'yle göç konusunda tüm sorunlar bir an önce çözülmeli." diye konuştu.