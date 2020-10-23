Polonya'da kürtaj yasası katılaştı

Polonya'da Anayasa Mahkemesinin, fetüsün kusurlu oluştuğu durumlarda yapılan kürtajların da anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesi, tartışmalara neden oldu.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi, iktidar ve bazı muhalefet partisi milletvekillerinin başvurusu neticesinde 1993'ten bugüne kadar fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Ülkede bugüne kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtilirken bundan böyle sadece ensest, tecavüz ve annenin sağlığının risk altında olduğu durumlarda kürtaja yasal olarak izin verilecek.

Avrupa'nın en katı kürtaj yasalarından birine sahip ülkede en üst mahkemenin aldığı bu karar, artık kürtajın neredeyse tamamen yasaklandığı anlamına geliyor.

ENGELLİ ÇOCUK SAHİPLERE DESTEK

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) Sözcüsü Anita Czerwinska, kararla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin engelli çocuk sahibi ailelere verilen desteği genişleteceğini belirtti.

"İNSANLIK DIŞI"

Ana muhalefet partisi Civic Platform (PO) Başkanı Borys Budka ise kararı, "insanlık dışı" olarak niteleyerek Anayasa Mahkemesi üyelerinin PiS Partisi Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin emri yönünde karar verdiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanan binlerce kişi kararı protesto etti.

Göstericiler mumlar ve üzerinde "işkence" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler sabah erken saatlerde dağıldı, 15 kişi gözaltına alındı.