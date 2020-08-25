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    Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın zehirlendiği tespit edildi

    Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği bildirildi.
    • AA
    • 25.08.2020 - 01:13
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    Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın zehirlendiği tespit edildi

    Charite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığı belirtildi.

    Açıklamada, Navalnıy'dan alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda "kolinesteraz inhibitörleri" adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı vurgulandı.

    Rus muhalif aktivist Navalnıy ın zehirlendiği tespit edildi #1

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK, AMA DURUMU CİDDİ

    Aleksey Navalnıy'ın durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin şu an bulunmadığı aktarılan açıklamada, Navalnıy'a atropin adlı ilacın verildiği kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca, hastalığın sonucunda özellikle sinir sisteminde ortaya çıkabilecek sonuçların gözardı edilmemesi gerektiğine de işaret edildi.

    Rus muhalif aktivist Navalnıy ın zehirlendiği tespit edildi #2

    UÇUŞ ESNASINDA FENALAŞMIŞTI

    20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

    "Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

    Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'e getirilmişti.

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