Yunanistan, orman yangınları karşısında çaresiz kaldı

Yunanistan'da çıkan orman yangınları giderek yayılırken, Evia Adası'ndaki (Eğriboz) yüzlerce sivil gemilerle tahliye edildi.

Dünyanın birçok bölgesinde orman yangınları ile mücadele ediliyor.

Türkiye'de can ve mal kayıplarına, binlerce hektarlı ormanın kül olmasına neden olan yangınlar büyük ölçüde söndürüldü, bazıları da kontrol altına alındı.

Komşu Yunanistan da birçok noktada yangınlarla boğuşuyor. AB ülkelerinden yardım isteyen Yunan hükümeti, çaresizce adalarda çıkan yangınlar nedeniyle bölge halkını gemilerle tahliye ediyor.

Yunanistan'da Evia Adası'nda yaşayanlar tahliye edildi-Video

EVİA'DAKİ YÜZLERCE SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Türkiye'de günlerdir "uçak" polemiği üzerinden verilen mücadeleye gölge düşürmek isteyenlerin görmek istemeyeceği görüntülerde, Yunan gemileri, çaresizce kıyılarda bekleyen sivilleri ülkenin Girit'ten sonraki en büyük adası Evia'dan (Eğriboz) tahliye ediyor.

HANİ YUNAN'IN ŞU KADAR UÇAĞI VARDI

"Yunanistan'ın şu kadar uçağı, bu kadar desteği var, neden yardım istemiyoruz, kabul etmiyoruz" gibi söylemlerle sosyal medyada algı oluşturmaya çalışanlar, herhalde artık bilmedikleri konuları uzmanlara bırakmayı tercih ederler.