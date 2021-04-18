Avrupa'da 18 binden fazla göçmen çocuk kayboldu

2018 yılından itibaren yakınları olmadan Avrupa'ya giden 18 bin 292 çocuktan haber alınamıyor. AB Komisyonu, sorumluluk konusunda üye ülkeleri işaret ediyor.

Göçmenlere insanlık dışı müdahaleyle gündeme gelen Avrupa'da bu kez binlerce göçmen çocuğun akıbeti konuşuluyor.

Kıtada son 3 yılda kaybolan göçmen çocukların sayısı dikkat çekerken, bunların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği belirtiliyor.

18 BİN 292 KİŞİDEN HABER YOK

Belçika gazeteleri De Standaard ve Knack'in Lost in Europe adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşuyla yaptığı çalışmaya göre, 2018 itibaren yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya giden çocuk yaştaki 18 bin 292 kişiden haber alınamıyor.

Bu çocukların organize suç örgütleri tarafından kullanılmış olabileceği veya zorla çalıştırıldıkları tahmin ediliyor.

"SAYI ÇOK DAHA FAZLA"

Bu çocukların çoğunun Fas, Cezayir, Eritre, Gine ve Afganistan'dan geldiği belirtildi. Romanya ve Fransa gibi bazı ülkelerde bu tür kayıp vakalarının kayıt altına alınmadığı için sayının aslında çok daha fazla olabileceği kaydedildi.

Son bir yılda koronavirüs salgını nedeniyle göçün azaldığı, bu nedenle kaybolan çocuk sayısının da önceki yıllara göre düştüğü ifade edildi.

GİTTİKLERİ ÜLKEDE ORTADAN KAYBOLDULAR

Araştırmaya göre, Avrupa ülkelerinin kayıtlarda kullandığı yöntemler birbirleriyle uyumlu değil. Bu nedenle verilerin çok sağlıklı olmadığı belirtildi. Bazı durumlarda çocukların yetişkin, bazı yetişkinlerin de çocuk olarak kaydedildiği ortaya çıktı.

Bazı çocukların Avrupa içinde ülke değiştirdiği, gittikleri ülkede de ortadan kaybolduğu ve böylece birkaç kez kayıp olarak kaydedildikleri bildirildi.

AB KOMİSYONU, SORUMLULUĞU ÜYE ÜLKELERE YÜKLEDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'un çocukların ortadan kaybolması nedeniyle "büyük endişe" içinde olduklarını söylediği ancak AB Komisyonu'nun sorumluluğu üye ülkelere yüklediği aktarıldı.

Avrupa polis teşkilatı Europol, 2016'da en az 10 bin göçmen çocuğun kayıp olduğunu bildirmişti.

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