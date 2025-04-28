Avrupa'da enerji krizi: İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi yaşanıyor

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Avrupa'da enerji krizi yeniden gündemde...

Yaşanan yeni gelişmesinde İspanya ve Portekiz'in bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İKİ ÜLKEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Edinlen bilgilerde elektrik kesintisinin İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde etkili olduğu öğrenildi.

Elektrik kesintisi sonrası Metro boşaltılırken, trafik sorunları ise baş gösterdi.

İSPANYA'NIN BAŞKENTİNDE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik sorunlarının yaşandığına dair bilgilere yer veren BBC, Madrid'in merkezinde trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşandığını kaydetti.

İSPANYOL ELEKTRİK ŞEBEKESİ OPERATÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Ülkede yaşanan elektrik kesintisi sonrası açıklama İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan geldi.

Açıklamada, elektriğin yeniden sağlanması için enerji şirketleriyle birlikte çalışıldığı bildirildi.

Durumun analiz edildiğini açıklayan Red Electrica, vatandaşların kısa sürede bilgilendirileceğini ifade etti.

İspanyol elektrik şebekesi izleme şirketi E-Redes de, yaptığı açıklamada, bağlantıyı aşamalı olarak yeniden kurmak için çalıştıklarını söyledi.

PORTEKİZ POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Portekiz polisi, ülke genelinde trafik ışıklarının etkilendiğini, Lizbon ve Porto'da metroların kapatıldığını ve trenlerin çalışmadığını bildirdi.

FRANSA VE BELÇİKA DA KESİNTİLERDEN ETKİLENDİ

Öte yandan elektrik kesintilerinden İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Fransa'nın ve Belçika'nın da etkilendiği bildirildi.

Fransa'nın bazı bölgelerinden yapılan bilgilendirmede, vatandaşlar elektrik kesintisinden etkilendiklerini duyurdu.

Belçika'nın bazı kesimlerinde de elektrik kesintilerinin yaşandığı bilgisi ise yerel medyada yer aldı.

MADRİD AÇIK TENİS TURNUVASI'NDA KARŞILAŞMALAR GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Sky News'in haberine göre elektrik kesintileri dolayısıyla Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda karşılaşmaların geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Kesintinin nedeni hala açıklanmazken, normale dönüş süreciyle ilgili ise resmi açıklamalar bekleniyor...