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    Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçti

    Avrupa'da megavatsaat başına 200 euroyu geçen doğalgaz fiyatı, marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
    • 26.07.2022 - 18:33
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 18:51
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    Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçti

    Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatını düşürmesi ve Moskova ile Avrupa arasındaki gerginlik, fiyatların artmasına neden oldu.

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 176,6 eurodan kapandı.

    201,90 euro ile en yüksek seviyeye çıktı

    AA'da yer alan habere göre, bugün 178,9 avrodan açılan doğal gaz fiyatları, saat 18.17 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 14,32 artışla 201,90 avroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

    Gazprom, bakım nedeniyle gaz sevkiyatının azalacağını duyurdu

    Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurdu.

    Şirket, boru hattına hizmet eden türbinlerle ilgili bir sorun nedeniyle boru hattının ihracatının yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini kaydetti.

    Avrupa da gaz fiyatları 200 euroyu geçti #1

    AB ülkeleri, doğalgaz tüketimini azaltmakta uzlaştı

    Öte yandan, bugün AB üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Gazprom'un Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki türbini onarım için durdurduğunu söyledi.

    Avrupa da gaz fiyatları 200 euroyu geçti #2


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