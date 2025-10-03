Avrupa’da İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Binlerce kişi sokaklara döküldü

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’ndaki gemileri ve aktivistleri alıkoymasına uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor.

SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Avrupa’daki birçok ülkede binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmayı ve Filistinlilere insanı yardım malzemesi ulaştırmayı hedefleyen aktivistler için eylemler düzenlemeye devam ediyor.

İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İngiltere ve İrlanda’nın da dahil olduğu ülkelerdeki göstericiler sokakları ve meydanları doldurarak, İsrail’in Sumud filosuna yönelik uluslararası hukuka aykırı müdahalesini protesto ediyor.

"FİLİSTİN İÇİ ÖZGÜRLÜK" PANKARTLARI

Hollanda’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan kalabalık, "Yazıklar olsun" sloganları atarak Sumud Filosu’ndaki aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti.

İrlanda’daki göstericiler ise "Gerektiği süre boyunca limanlarda kalacağız" diyerek gösterilerin alanlarından ayrılmayı reddetti.

Polonya’da bir grup gösterici İsrail’in başkent Varşova’daki Büyükelçiliği önünde toplandı. İskoçya’nın Glasgow kentinde bir araya gelen göstericiler de, "Filistin için özgürlük" yazılı Filistin bayrakları dalgalandırdı.

Ayrıca, göstericilerin taşıdığı afiş ve pankartlardaki "Her şeyi durduralım" yazıları da dikkat çekti. Manchester şehrinde de toplanan göstericiler, "Gazze’yi aç bırakmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail’in Gazze’deki soykırımını kınadı.

İsrail’in müdahalesine sert tepkilerin yükseldiği İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen göstericiler Sumud Filosu’na yönelik yasa dışı müdahaleyi kınarken, İtalyan sendikaların çağrısıyla yarın ülkede gerçekleştirilmesi beklenen greve verecekleri destekleri yineledi.

BELÇİKA’DAKİ GÖSTERİCİLER AB MERKEZİNE YÜRÜDÜ

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan kalabalık da şehirdeki yolları trafiğe kapatarak, Avrupa Birliği (AB) merkez binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

AB merkezi önündeki kalabalık, Gazze’deki savaşın sonlandırılmasına yönelik sloganlar atarken, AB kurumlarını da Gazze ile dayanışmaya çağırdı.

İSPANYA’DA BİRÇOK ŞEHİRDE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İspanya genelinde gerçekleştirilen gösterilerde ise birçok şehirde sokaklarda Filistin bayrakları ile yürüyüşler düzenlenerek, Filistin ‘e destek sloganları atıldı.

Binlerce kişinin bir araya geldiği meydanlarda İsrail’in bölgede neden olduğu insanlık krizi kınanırken, çeşitli performanslar gerçekleştirilerek Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekildi.

ALMANYA’DA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİNASININ DUVARI KIRMIZIYA BOYANDI

Almanya’da ise iki göstericinin başkent Berlin’deki Dışişleri Bakanlığı binasının duvarını kırmızıya boyadığı görüntüler kameralara yansıdı.