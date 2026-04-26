Avrupa’da yaz tatiline 'yakıt gölgesi': 3 senaryolu kriz uyarısı

Avrupa havacılık sektörü, yaz sezonuna girerken sadece artan talep değil, aynı zamanda küresel enerji dengelerindeki kırılganlıkla da karşı karşıya. Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle jet yakıtı tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklar, tatil planlarından bilet fiyatlarına kadar geniş bir alanı etkileyebilecek üç farklı senaryoyu gündeme taşıyor.

YAKIT ARZI BASKI ALTINDA: KRİZİN MERKEZİNDE HÜRMÜZ BOĞAZI

Gulf ülkelerinden Avrupa’ya uzanan enerji hattının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki olası kesintiler, jet yakıtı piyasasında belirsizlik yaratıyor. Avrupa Birliği’nin kendi üretimi iç talebi karşılamaya yetmezken, rafinaj kapasitesi ancak ihtiyacın yaklaşık %70’ini karşılayabiliyor. Bu durum, dışa bağımlılığı daha da kritik hale getiriyor.

İYİ SENARYO: ÇATIŞMA BİTER, NORMALLEŞME BAŞLAR AMA ETKİSİ GECİKİR

Çatışmanın hızlı şekilde sona ermesi ve deniz trafiğinin yeniden açılması durumunda bile piyasaların toparlanması zaman alacak. Körfez’den Avrupa’ya tankerlerin ulaşması haftalar sürebilirken, arzın dengeye gelmesinin aylar alabileceği ifade ediliyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), bu durumda bile yaz boyunca yüksek fiyatların sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre büyük çaplı iptallerin önüne geçilse de bilet fiyatları yüksek kalmaya devam edecek.

Enerji analistleri, hızlı bir çözümün en azından uçuş iptallerini ve seyahat kısıtlamalarını engelleyebileceğini vurguluyor.

KÖTÜ SENARYO: KISMİ ÇÖZÜM, DÜZENSİZ ARZ

En olası senaryoya göre çatışma yaz başına doğru kısmen çözülse bile deniz taşımacılığı düzensiz şekilde devam edecek. Bu da jet yakıtı piyasasında istikrarsızlık anlamına geliyor.

Bu tabloda:

Yakıt fiyatları yüksek kalacak

Bazı havalimanlarında dönemsel arz sıkıntısı yaşanacak

Özellikle uzun mesafe ve düşük talep gören uçuşlar iptal edilecek

Uzmanlar, yolcuların artan maliyetler nedeniyle tatil tercihlerini değiştirebileceğini, kara ulaşımına veya “yerel tatil” seçeneklerine yönelim olabileceğini belirtiyor.

Havayolu şirketleri ise maliyet artışlarını doğrudan bilet fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacaklarını ifade ediyor.

Bazı büyük şirketlerin uçuş sayılarını azaltmaya başlaması, sektörün şimdiden daralma sürecine girdiğini gösteriyor.

EN KÖTÜ SENARYO: ÇATIŞMA SÜRER, YAKIT KRİZİ DERİNLEŞİR

Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerin yaz boyunca devam etmesi durumunda Avrupa’da jet yakıtı stoklarının kritik seviyelerin altına inebileceği uyarısı yapılıyor.

Bu senaryoda piyasalar “talep rasyonlaması” aşamasına geçebilir. Yani yakıt, kontrollü ve sınırlı şekilde dağıtılmak zorunda kalabilir.

Uzmanlara göre bu durum:

Sadece fiyat artışı değil, fiziksel yakıt kıtlığı anlamına geliyor

Avrupa ve Asya’da paylaşım mekanizmalarını gündeme getirebilir

Havacılıkta ciddi operasyon kısıtlamalarına yol açabilir

Avrupa Komisyonu olası en kötü senaryonun gerçekleşmeyeceğini savunsa da acil durum planları üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

SEKTÖR GENELİNDE ZİNCİRLEME ETKİ RİSKİ

Uzmanlara göre uçuş iptallerinin %10’u aşması halinde havacılık sektörü ciddi gelir kaybı yaşayabilir. Bu durum hava trafik kontrol sistemlerinden havayollarına kadar tüm zinciri etkileyebilir.

Düşük maliyetli havayolları ise en kırılgan grup olarak öne çıkıyor. Çünkü bu şirketlerin iş modeli yüksek uçuş yoğunluğu ve düşük fiyatlara dayanıyor.

Uzmanlar, geniş çaplı bir yakıt krizinin bu modeli doğrudan tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.