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    Avustralya'da ezilmekten kurtardığı piton saldırdı

    Avustralya’da bir kadın aracının altına sıkışan pitonu kurtarmaya çalışırken, piton tarafından saldırıya uğradı.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 13:36
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    Avustralya'da ezilmekten kurtardığı piton saldırdı

    Avustralya'nın Samford Valley kasabasında bir kadın, aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi.

    Serbest kalan piton ise kadının bacağına dolandı.

    DOĞAYA BIRAKILDI

    Hayvandan tek başına kurtulamayan kadın acil servisi aradı. Kadının imdadına polisler yetişirken, piton yeniden doğaya bırakıldı.

    Bir polis memurunun "Yılan hala bacağına sarılı, çıkarmaya çalışıyoruz." dediği duyuldu.

    Avustralya da ezilmekten kurtardığı piton saldırdı #1

    "KENDİM BAŞA ÇIKAMADIM"

    Kadın ise polislere "Arkadaşım olsaydı halledebilirdik. Kendim başa çıkamadım, üzgünüm." dedi.

    Her iki polis memurunun da olay karşısında şaşkınlık yaşadığı görüldü. Daha sonra kadın, imdadına yetişen polislere teşekkür etti.

    Avustralya'da bir kadına ezilmekten kurtardığı piton saldırdı VİDEO

    Avustralya da ezilmekten kurtardığı piton saldırdı #2

    Avustralya da ezilmekten kurtardığı piton saldırdı #3

    Avustralya da ezilmekten kurtardığı piton saldırdı #4

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