Avustralya'da ezilmekten kurtardığı piton saldırdı

Avustralya’da bir kadın aracının altına sıkışan pitonu kurtarmaya çalışırken, piton tarafından saldırıya uğradı.

Avustralya'nın Samford Valley kasabasında bir kadın, aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi.

Serbest kalan piton ise kadının bacağına dolandı.

DOĞAYA BIRAKILDI

Hayvandan tek başına kurtulamayan kadın acil servisi aradı. Kadının imdadına polisler yetişirken, piton yeniden doğaya bırakıldı.

Bir polis memurunun "Yılan hala bacağına sarılı, çıkarmaya çalışıyoruz." dediği duyuldu.

"KENDİM BAŞA ÇIKAMADIM"

Kadın ise polislere "Arkadaşım olsaydı halledebilirdik. Kendim başa çıkamadım, üzgünüm." dedi.

Her iki polis memurunun da olay karşısında şaşkınlık yaşadığı görüldü. Daha sonra kadın, imdadına yetişen polislere teşekkür etti.

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