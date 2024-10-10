Avustralya'da kocasının yasak aşkı olduğunu öğrendi: Dehşet saçtı

Haber Merkezi

Avustralya'da korkunç bir olay yaşandı.

62 yaşındaki Mamdouh Noufl ile ilgili geçtiğimiz yılın temmuz ayında yakınları tarafından kayıp ilanı verildi.

Kayıp ilanının ardından da soruşturma başlatıldı.

Sidney şehrinin Greenacre bölgesinde yaşayan 8 çocuk annesi 53 yaşındaki Nirmeen Noufl, kocasının ölümüyle alakalı olarak suçlandı.

KOCASININ ÖLÜMÜYLE SUÇLANDI

Polis kayıp olayı şüpheli olarak değerlendirdi ve ocak ayında cinayet masası dedektifleri olayı devraldı.

18 ay sonra 53 yaşındaki Nirmeen Noufl tutuklandı ve Greenacre'daki aile evini aramak için emir çıkartıldı.

Çiftin evinin kapsamlı bir şekilde temizlendiği ve yeniden döşendiği ortaya çıktı.

YASAK AŞK TARTIŞMASININ SONU KÖTÜ BİTTİ: EŞİNİN BEDENİNİ PARÇALARA AYIRDI

53 yaşındaki Nirmeen Noufl'un kocasının Mısır'da yaşayan bir kadınla ilişkisi olduğunu ve yurt dışına seyahat etmeyi planladığını keşfetmesinin ardından çiftin tartıştığı öğrenildi.

Daily Mail'in aktardığına göre bu tartışma sırasında kadın, kocasına saldırarak onu öldürdü.

Nirmeen Noufl, kocasının cansız bedenini testere ve çeşitli bıçaklar kullanarak parçalara ayırdı ve cansız beden parçalarını plastik torbalara koyarak güneybatı Sidney'deki yerleşim alanlarında ve sanayi bölgelerinde çeşitli çöp kutularına attı.

KOMŞULAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Komşular tutuklanma haberi karşısında şok olduklarını söyleyerek, "Çok hoş bir hanımdı ve çok dindardı. 20 yıldan fazla burada yaşadı. Her sabah işe giderken onunla konuşurdum. Şoke oldum gerçekten bu olanlara inanamadım." dedi.