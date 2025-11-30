Avustralya'da korkutan kaza: İki hafif uçak havada çarpıştı

- Avustralya Sidney'de iki hafif uçak havada çarpıştı.
- Bir pilot hayatını kaybederken, diğer uçak güvenli bir şekilde havaalanına indi.
- Kazanın nedenini Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu inceleyecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Avustralya’nın Sidney kentinin güneybatısındaki Wedderburn banliyösünde yer alan havaalanı yakınlarında saat 12.30 civarında bir uçak kazası yaşandı.
Meydana gelen olayda, polis, iki hafif uçağın havada çarpıştıktan sonra birinin ormana düştüğünü bildirdi.
1 CAN KAYBI
Uçağın tek yolcusu olduğu düşünülen pilotun cansız bedeninin kaza yerinde bulunduğu kaydedildi.
İkinci uçağın ise havaalanına güvenli şekilde indiği ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
KAZA, AVUSTRALYA ULAŞIM GÜVENLİĞİ BÜROSU TARAFINDAN İNCELENECEK
Açıklamada, kazanın Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından inceleneceği bilgisi paylaşıldı.