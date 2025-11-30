Abone ol: Google News

Avustralya'da korkutan kaza: İki hafif uçak havada çarpıştı

Sidney kentinin güneybatısında iki hafif uçağın havada çarpışması sonucu 1 pilot hayatını kaybederken, ikinci uçağın ise havaalanına güvenli şekilde indiği ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 10:53
Avustralya’nın Sidney kentinin güneybatısındaki Wedderburn banliyösünde yer alan havaalanı yakınlarında saat 12.30 civarında bir uçak kazası yaşandı. 

Meydana gelen olayda, polis, iki hafif uçağın havada çarpıştıktan sonra birinin ormana düştüğünü bildirdi. 

1 CAN KAYBI 

Uçağın tek yolcusu olduğu düşünülen pilotun cansız bedeninin kaza yerinde bulunduğu kaydedildi.

İkinci uçağın ise havaalanına güvenli şekilde indiği ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

KAZA, AVUSTRALYA ULAŞIM GÜVENLİĞİ BÜROSU TARAFINDAN İNCELENECEK

Açıklamada, kazanın Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

