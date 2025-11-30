Avustralya'da korkutan kaza: İki hafif uçak havada çarpıştı Sidney kentinin güneybatısında iki hafif uçağın havada çarpışması sonucu 1 pilot hayatını kaybederken, ikinci uçağın ise havaalanına güvenli şekilde indiği ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.