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    Avustralya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

    Türk Hava Yolları, Avustralya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirten bir mesaj yayımladı.
    • 19.07.2022 - 11:36
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    Avustralya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

    Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs, henüz sonlanabilmiş değil.

    Diğer yandan Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesaplarından yeni bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

    Mesajda, Avustralya'ya yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtildi.

    "Kısıtlamaları kaldırılmıştır"

    Türk Hava Yolları, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

    "Avustralya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Avustralya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

    Avustralya da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı #1


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