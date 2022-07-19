- Haberler
- Dünya Haberleri
- Avustralya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı
Avustralya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı
Türk Hava Yolları, Avustralya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirten bir mesaj yayımladı.
- 19.07.2022 - 11:36
Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs, henüz sonlanabilmiş değil.
Diğer yandan Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesaplarından yeni bir bilgilendirme mesajı yayımladı.
Mesajda, Avustralya'ya yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtildi.
"Kısıtlamaları kaldırılmıştır"
Türk Hava Yolları, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
"Avustralya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Avustralya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."