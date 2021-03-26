Avustralya’da ölümcül ‘huni ağ örümceği’ paniği

Sel felaketinin ardından etkili olan sıcak havanın, ölümcül örümcekler için en uygun koşulları oluşturduğunu belirten yetkililer, halkı örümcek istilasına karşı uyardı.

Avustralya’da 1 haftadır etkili olan sağanak yağış nedeni ile Yeni Güney Galler eyaletinde son yüz yılın en kötü sel felaketini yaşadı.

Bazı bölgelerde toprak kayması görüldü.

Yeni Güney Galler'in Orta Sahil bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri tarafından yapılan son uyarılarda ise, gelen sıcak havanın "huni ağ örümceği" için mükemmel koşullar oluşturması nedeniyle evlerde örümcek istilası ile karşılaşmaya hazırlıklı olunması söylendi.

SÜRÜNGEN PARKINA BIRAKILMALARI İSTENDİ

Genellikle Sidney'den Newcastle'a kadar uzanan bölgede yaşayan örümceklerin evlere de girebileceği belirtilirken, bunları yakalayanların panzehir programına katkı için sürüngen parkına bırakmaları tavsiye edildi.

Huni ağ örümceği, dünyadaki en zehirli tarantula türleri arasında yer alıyor.

Avustralya'da ölümcül örümcek istilası paniği VİDEO

