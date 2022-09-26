Avustralya’da RollerCoaster'ın çarptığı kadın, 9 metreden yere çakıldı

RollerCoaster’ın çarptığı 26 yaşındaki genç kadın, 9 metre havaya uçtuktan sonra yere çakıldı. Genç kadının vücudunda neredeyse kırılmadık tek bir kemik bile kalmadı.

Korkunç kaza, Avustralya'nın Melbourne bölgesindeki bir lunaparkta yaşandı…

Geçtiğimiz pazar günü 26 yaşındaki Shylah Rodden, çalışmak için lunaparka gitti.

9 metreden yere çakıldı

'Melbourne Royal Show' çalışanı olan Rodden’a, RollerCoaster çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 9 metre yükseğe uçan Rodden, bu yükseklikten yere çakıldı.

Kemikleri kırıldı

Acil durum ekiplerinin müdahale ettikleri genç kızın vücudunda neredeyse kırılmadık kemik kalmadığı belirlendi.

Kazanın ardından kapatılan RollerCoaster'ın üzerindeki insanlar ise saatlerce havada mahsur kaldı.

“Kalçası, kolları, bacakları, sırtı, boynu...”

Daily Mail Avustralya'nın haberine göre, kaldırıldığı hastanede beyninde hasar olduğu tespit edilen Sylah'ın babası Alan Rodden, feci olay sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Baba Rodden, “Etrafta dolaşan bir sürü hikaye var ve hangisinin doğru olduğunu ya da biri izleri mi saklıyor bilmiyorum. Kızım komada olduğu için kendisiyle konuşamıyorum. Yaraları tek kelime ile korkunç. Beyni hasar görmüş. Kalçası, kolları, bacakları, sırtı, boynu... Kırılmayan neredeyse hiçbir şey yok. Doktorlar bile uzun zamandır bunun kadar kötü bir vaka görmediklerini söylediler.” dedi.

“Arkadaşının tezgahına yardım ediyordu”

Genç Shylah'ın kız kardeşi Caisha Rodden ise kardeşinin çalışmak için lunaparkta olduğunu söyledi.

Rodden, “O günlük arkadaşının tezgahına yardım ediyordu ve molasına başka bir işçiyle yollandı. Zaman öldürmek için birkaç kez RollerCoaster'a binmeye karar verdiler ve ne yazık ki bu oldu.” ifadelerini kullandı.

Dalga geçenlere tepki gösterdi

Caisha, sosyal medyada kaza geçiren kız kardeşi ile ilgili ithamlarda bulunarak dalga geçen ve gerçeği çarpıtmaya çalışan insanlara da tepki gösterdi.

Caisha Rodden, kardeşi hayatı için mücadele ederken yalan hikayeleri görmenin mide bulandıran bir şey olduğunu söyledi.

‘Tıbbi müdahale çok geç yapıldı’ iddiası

Polis raporlarına göre, telefonunu almak için RollerCoaster'ın raylarına giren Rodden'a tren bu şekilde çarparak hava uçurdu ve buradan yere çakıldı.

Ancak sosyal medyada bir kişi görgü tanığı olduğunu söyleyerek, Shylah'ın trenden uçtuğunu ve devamında çığlık ve kemik kırılma sesi duyduğunu iddia etti.

Kazanın ardından kanlar içerisinde yerde yattığını söyleyen görgü tanığı, tıbbi müdahalenin çok geç yapıldığını öne sürdü.