Avustralya'da ünlü kadın model sevgilisini vahşice öldürdü

Güney Avustralya’nın Port Lincoln bölgesinde, bir yangın ihbarıyla başlayan soruşturma, korkunç bir cinayeti gün yüzüne çıkardı.

Avustralya’nın popüler reality şovu “Beauty and the Geek Australia” ile tanınan 34 yaşındaki oyuncu ve model Tamika Chesser'ın komşuların biri, genç kadına ait daireden yoğun duman yükseldiğini fark etti.

EVİ KİLİTLEYİP KÖPEKLERİNİ GEZDİRDİ

Australian Broadcasting Corporation'da yer alan habere göre komşu, eve yaklaşarak Chesser’a ne olduğunu sorduğunda, “Hiçbir şey” yanıtını aldı.

Chesser, bu sırada köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkarak kapıyı kilitledi.

Yangının giderek büyüdüğünü gören komşu, durumu polise bildirdi.

KAFASI KESİMİŞ CESET BULUNDU

Polis ekipleri olay yerine vardığında, dairenin banyosunda Chesser'ın sevgilisi Julian Story’nin başı kesilmiş ve yanmış cesediyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adli incelemeler, Story’nin 2 gün önce öldürüldüğünü ve cesedin yangından önce parçalara ayrıldığını gösterdi.

ARKA BAHÇEDE YAKALANDI

Chesser, olay yerinde, apartmanın arka bahçesinde tepkisiz bir halde otururken bulundu ve cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Polis, Story’nin kayıp başını bulmak için kapsamlı aramalar başlattı, ancak henüz bir sonuç alınamadı.

Güney Avustralya Polisi Başkomiseri Darren Fielke, Chesser’ın araç kullanmadığını belirterek, halktan 17-19 Haziran tarihleri arasında bölgedeki güvenlik kamerası veya araç içi kamera görüntülerini paylaşmalarını istedi. Soruşturma, çiftin ilişkisi ve cinayetin olası nedenleri üzerine yoğunlaştı.

AKIL SAĞLIĞI ŞÜPHELİ BULUNDU

Chesser, 27 Haziran'da Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi’nde video konferans yoluyla hakim karşısına çıktı. Yargıç Ben Sale, kimlik gizliliği emrini kaldırdı ve kefalet talebini reddetti.

Chesser’a cinayetin yanı sıra adaleti engelleme ve bir polis memuruna saldırma suçlamaları yöneltildi.

Akıl sağlığı değerlendirmesi için bir sağlık tesisine sevk edilen Chesser, Aralık 2025’teki bir sonraki duruşmaya kadar gözetim altında tutulacak.