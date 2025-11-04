Avustralya'da yayınlandı: Müzik dinlemek demans riskini azaltabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya'da yayınlanan araştırma...

Araştırmada, her zaman müzik dinleyen kişilerin demansa yakalanma riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu, enstrüman çalanlarda ise bu oranın yüzde 35’e ulaştığı belirlendi.

DEMANS RİSKİ AZALIYOR

Çalışma, 10 bin 800’den fazla yaşlı katılımcının verilerini içeren ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) ve ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP) alt çalışması kapsamında yürütüldü.

Sonuçlara göre, müzik dinlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerde yalnızca demans riski değil, bilişsel bozulma oranı da yüzde 17 daha düşük çıktı.

Hem dinleme hem çalma etkinliklerini düzenli olarak sürdürenlerde demans riski yüzde 33, bilişsel bozulma riski ise yüzde 22 azaldı.

ARAŞTIRMACILAR: MÜZİK, ULAŞILABİLİR BİR KORUMA YÖNTEMİ OLABİLİR

Araştırmayı yürüten yüksek lisans öğrencisi Emma Jaffa, bulguların "müzik etkinliklerinin yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumak için erişilebilir bir strateji olabileceğini" gösterdiğini, ancak neden-sonuç ilişkisini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Joanne Ryan ise, "Demansa karşı kesin bir tedavi bulunmadığı için hastalığın başlamasını önleyecek veya geciktirecek yöntemleri belirlemek büyük önem taşıyor. Beyin yaşlanması sadece yaş veya genetikle değil, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle de şekilleniyor. Bulgularımız, müzik dinleme ya da çalma gibi yaşam tarzı temelli etkinliklerin bilişsel sağlığı destekleyebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.