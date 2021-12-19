Avustralya’daki şişme şato faciasında can kaybı yükseldi

Avustralya'da bir okul yaşanan şişme şatonun rüzgara kapılması olayında 6 çocuk hayatını kaybetti.

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde bulunan Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu’nda bir şişme şato, rüzgarda savrularak yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Tazmanya Emniyet Müdürü Darren Hine olayla ilgili yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki Chace Harrison isimli çocuğun bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralılar arasında bulunan 2 çocuğun durumunun kritik olduğunu da söyleyen Hine, bir çocuğun ise evinde tedavi gördüğünü ifade etti.

Böylece olayda hayatını kaybeden çocuk sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de bildirdi.

ÇİÇEKLER VE OYUNCAKLAR BIRAKILDI

Çevredekiler kazanın meydana geldiği Hillcrest İlköğretim Okulu’na çiçekler ve oyuncaklar bıraktı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison talihsiz kaza sonrası yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, “Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü” demişti.









