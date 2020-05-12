Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi

Meclisteki bir türlü konuşamayan Hazine Bakanı, apar topar evinin yolunu tuttu. Bakanın test sonucunun henüz çıkmadığı aktarıldı.

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı.

Frydenberg, tam o esnada salgınla mücadele politikalarından bahsediyordu.

TEST SONUCUNU BEKLİYOR

Öksürmekten konuşmasına devam edemeyen bakan; sık sık su içerek, kendini rahatlatmaya çalıştı. Öksürük semptomu nedeniyle koronavirüs testi yaptıran Frydenberg, kentini karantina altına aldı.

Bakanın test sonucu ise henüz açıklanmadı.

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ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIK YAYIYOR

Dünyaya hızlı yayılan koronavirüs en belirgin semptomlarının başında; kesintisiz öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş geliyor. Solunum yoluyla bulaştığı bilinen hastalıkta enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması, virüsün yayılmasına en mükemmel ortamı hazırlıyor.