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- Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi
Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi
- Haber Merkezi
- 12.05.2020 - 19:31
Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı.
Frydenberg, tam o esnada salgınla mücadele politikalarından bahsediyordu.
TEST SONUCUNU BEKLİYOR
Öksürmekten konuşmasına devam edemeyen bakan; sık sık su içerek, kendini rahatlatmaya çalıştı. Öksürük semptomu nedeniyle koronavirüs testi yaptıran Frydenberg, kentini karantina altına aldı.
Bakanın test sonucu ise henüz açıklanmadı.
Avustralya Hazine Bakanı öksürük krizi geçirdi İZLE
ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIK YAYIYOR
Dünyaya hızlı yayılan koronavirüs en belirgin semptomlarının başında; kesintisiz öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş geliyor. Solunum yoluyla bulaştığı bilinen hastalıkta enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması, virüsün yayılmasına en mükemmel ortamı hazırlıyor.