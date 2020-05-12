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    Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi

    Meclisteki bir türlü konuşamayan Hazine Bakanı, apar topar evinin yolunu tuttu. Bakanın test sonucunun henüz çıkmadığı aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2020 - 19:31
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    Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi

    Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı.

    Frydenberg, tam o esnada salgınla mücadele politikalarından bahsediyordu.

    TEST SONUCUNU BEKLİYOR

    Öksürmekten konuşmasına devam edemeyen bakan; sık sık su içerek, kendini rahatlatmaya çalıştı. Öksürük semptomu nedeniyle koronavirüs testi yaptıran Frydenberg, kentini karantina altına aldı.

    Bakanın test sonucu ise henüz açıklanmadı.

    Avustralya Hazine Bakanı öksürük krizi geçirdi İZLE

    ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIK YAYIYOR

    Dünyaya hızlı yayılan koronavirüs en belirgin semptomlarının başında; kesintisiz öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş geliyor. Solunum yoluyla bulaştığı bilinen hastalıkta enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması, virüsün yayılmasına en mükemmel ortamı hazırlıyor.

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