Avustralya'nın en yaşlı adamı 111 yaşında

111 yaşındaki Avustralyalı, uzun yaşamanın sırlarından birinin 'tavuk beyni yemek' olduğunu açıkladı.

Avustralya'da yaşayan Dexter Kruger, bugün itibariyle 111’inci yaşının 124’üncü gününü tamamlayarak 2002'de ölen 1. Dünya Savaşı Gazisi Jack Lockett'ten bir gün daha uzun yaşamış oldu.

Kruger, Avustralya'nın en yaşlı insanı unvanına kavuştu.

TAVUK BEYNİ YİYOR

Avustralya medyasına konuşan Kruger, uzun yaşamanın sırlarından birinin 'tavuk beyni yemek' olduğunu söyledi.

Queensland'da bir huzurevinde yaşayan 111 yaşındaki adam, "Tavuk beyinleri. Biliyorsunuz, tavukların bir kafası var ve içinde beyin var. Ve onlar küçük lezzetli şeyler." ifadelerini kullandı.

“HAFIZASI, 111 YAŞINDAKİ BİRİNE GÖRE MUHTEŞEM”

Kruger'in 74 yaşındaki oğlu Greg ise babasının basit taşra yaşamının uzun yaşamasında etkili olduğunu söyledi.

Huzurevi müdürü Melani Calvert da, otobiyografisini yazan Kruger'in, huzurevinin 'muhtemelen en keskin zekalı konuklarından biri' olduğunu söyledi.

Calvert, "Hafızası, 111 yaşındaki birine göre muhteşem" dedi.

EN YAŞLISI 114 YIL YAŞADI

Avustralya'nın resmi kayıtlara göre en yaşlı insanı ise 2002'de 114 yıl 148 gün yaşayan Christina Cook'tu.