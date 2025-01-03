Avusturya'da hükümet aylardır kurulamıyor

İHA

Avusturya'da siyasi kriz derinleşiyor.

Avusturya'da 29 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı.

Seçimin ardından Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından hükümet kurma görevi verilen Başbakan Karl Nehammer, Sosyal Demokratlar ve liberal Neos P'yle koalisyon hükümeti kurmaya çalışıyordu.

HÜKÜMETİ KURAMADILAR

Aylardır sürdürülen koalisyon görüşmeleri çıkmaza girdi.

Neos lideri Beate Meinl-Reisinger, Başbakan Nehammer, Sosyal Demokrat lider Andreas Babler ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e partisinin yeni bir hükümet kurma görüşmelerine "devam etmeyeceğini" bildirdi.

Meinl-Reisinger, "temel reformlar" konusunda ilerleme kaydedilemediğini, anlaşma sağlanamadığını ifade etti.