Avusturya'da okula saldıran şüphelinin evinde bomba bulundu

AA

Avusturya'da bir saldırgan, girdiği okulda adeta dehşet saçtı.

21 yaşındaki bir saldırgan, eskiden öğrencisi olduğu okula silahlı saldırı düzenleyerek 11 kişi öldürdü.

Polisin olay yerine intikal etmesinin ardından kendisi de hayatını kaybeden şüphelinin evinde, polis tarafından arama gerçekleştirildi.

EVİNDE BOMBA BULUNDU

Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 21 yaşındaki failin evinde yapılan aramada, yazılı ve dijital veda mektubu ile çalışmayan boru tipi bomba bulunduğu belirtildi.

Saldırganın motivasyonuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



SALDIRININ DETAYLARI

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye, dün sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini belirten yetkililer, failin eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.