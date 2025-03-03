Avusturya'nın başbakanı Christian Stocker oldu

İHA

Avusturya’da geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerin ardından ülkede hükümet kurma süreci, uzun ve zorlu bir döneme yayıldı.

29 Eylül 2024’teki seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) dışarıda bırakılarak Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Neos arasında koalisyon hükümeti kurulması için aylar süren görüşmeler yapıldı.

Üçlü koalisyon, görüşmelerin ardından aşırı sağın yer almadığı bir koalisyona son şeklini verdi.

CHRISTIAN STOCKER BAŞBAKAN OLDU

Bu sürecin ardından nihayet koalisyon hükümeti kurulma kararı alındı ve Avusturya’nın yeni hükümetin başkanı belirlendi.

Yeni hükümet için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreni gerçekleştirildi.

ÖVP'nin lideri Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ev sahipliğinde düzenlenen törende Avusturya'nın yeni başbakanı olarak bugün yemin ederken yeni hükümet, 2 yıllık bir duraklamanın ardından göreve başladı.

CUMHURBAŞKANI İYİ DİLEKLERİNİ SUNDU

Düzenlenen yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Görevlerinizi yerine getirirken sizlere en iyi dileklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DA YEMİN ETTİ

SPÖ lideri Andreas Babler de Başbakan Yardımcısı olarak yemin etti.

Anlaşma kapsamında, ÖVP Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nı, SPÖ Maliye ve Adalet Bakanlığı'nı ve Neos ise Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı'nı alacak.