Ayetullah Ali Hamaney, Trump'ın bomba tehdidine yanıt verdi

AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurdu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söyledi.

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edildi ve İran da Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıkladı.

TRUMP'TAN BOMBA TEHDİDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıkladı ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

Erakçi, müzakereleri de Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Trump, son olarak dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı 'daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları' tehdidini savurdu.

KARŞILIK VERECEKLERİNİ BELİRTTİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değindi.

"KATLİAMLAR ABD DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞİYOR"

İsrail'in, Gazze, Lübnan ve Filistin'de Ramazan ayında çocukları öldürerek soykırıma devam etmesinin Müslümanları derinden üzdüğünü ve bu katliamların ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Hamaney, "Bu suç şebekesi Filistin'den atılmalıdır ve bu gerçekleşecektir. Herkes bu kötü varlığın bu bölgeden yok edilmesi için çaba göstermelidir." dedi.

Hamaney, İsrail'in sömürgeci güçler adına bu suçları işlediğini ve ülkeleri işgal ettiğini söyleyerek, "Ellerinden gelse bütün bölgeyi işgal ederler. Şu anda da Suriye'yi işgal ediyorlar. Bunu sömürgecilerin vekil gücü olarak yapıyor. Bu bölgede tek bir vekil güç var o da yozlaşmış gaspçı Siyonist rejimdir." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN KENDİSİ BUNUN CEVABINI VERECEKTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine isim vermeden işaret eden Hamaney, şunları söyledi: