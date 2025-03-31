İran, Trump'ın 'bombalama' tehdidine tepki gösterdi

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurdu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söyledi.

"DOLAYLI GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edildi.

İran ise 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıkladı ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

TRUMP BOMBALAMA TEHDİDİNDE BULUNDU

Erakçi, müzakereleri de Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Trump, dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı 'daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları' tehdidini savurdu.

İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

"ŞİDDET ŞİDDETİ, BARIŞ DA BARIŞI GETİRİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bombalama tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi.

Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bir devlet başkanının İran'a karşı açıkça bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tehdidinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın güvencelerine aykırı olduğunu ifade eden Bekayi, "Şiddet şiddeti, barış da barışı getirir. ABD, sonuçları ve etkilerini kabul ederek kendi yolunu seçebilir." değerlendirmesinde bulundu.