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    Azerbaycan askerlerinden Paşinyan'a halaylı gönderme

    Geçtiğimiz yıl Şuşa'da halay çeken Paşinyan'a gönderme yapan Azerbaycan askerleri, geri aldıkları Cıdır düzünde halay çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 09:28
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 09:33
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    Azerbaycan askerlerinden Paşinyan'a halaylı gönderme

    Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ile 44 gün süren mücadelesinin ardından Karabağ'da zaferini ilan etmiş, bölgeye yeniden hakim olmuştu.

    Dağlık Karabağ'ın, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla geri alınmasının ardından bölgedeki işgalci kuvvetler de tamamen çekildi.

    Eski günlerine dönen Karabağ'da Azerbaycan askerleri konser düzenledi.

    PAŞİNYAN'A GÖNDERME YAPTILAR

    Düzenledikleri konser sırasında Azerbaycan ordusunun, Ermenistan Başkabakanı Nikol Paşinyan'a gönderme yaparak halay çektikleri görüldü.

    Azerbaycan askerlerinden Paşinyan'a halaylı gönderme VİDEO

    HALAYLA KARŞILIK VERİLDİ

    Geçtiğimiz yıl, aynı bölgede halay çekerken görüntüleri yayınlanan Paşinyan'ın görüntüleri unutulmayınca, Azerbaycan ordusu da Paşinyan'a halayla karşılık verdi.

    Azerbaycan askerlerinden Paşinyan a halaylı gönderme #1

    Azerbaycan askerlerinden Paşinyan a halaylı gönderme #2

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