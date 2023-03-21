Azerbaycan, deprem bölgesinde 100 milyon dolarlık inşa faaliyeti yürütecek Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan olarak konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edeceklerini söyledi.

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım elini uzatmaya devam ediyor.

İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleriyle destek olan Bakü yönetimi, yıkılan bölgede inşa faaliyeti yürütme kararı aldı.

100 milyon tutarında inşa çalışması yapacaklar

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edeceklerini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayramov, AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'taki depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katıldı.

"İlgili kuruluşlara 45 milyon dolar yatırdık"

Konferansta konuşan Bayramov, depremin hemen ardından Türkiye'ye arama kurtarma, sağlık personeli ve gönüllülerden oluşan 940 kişilik ekip gönderdiklerini anımsattı.

Bayramov, Türkiye'ye 5 bin 300 ton insani yardım ulaştırdıklarını ve ilgili kuruluşların hesabına 45 milyon dolar yatırdıklarını kaydetti.

Konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edilecek

Azerbaycan'ın bundan sonra da kardeş Türkiye'nin yanında olacağını, deprem sonrasındaki yeniden imar çalışmalarına maddi ve teknik desteğini sürdüreceğini belirten Bayramov, şöyle dedi:

Azerbaycan, bölgede 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edecektir.

Gözden Kaçmasın Azerbaycan kurtarma ekibi ülkelerine uğurlandı Haberin Detayları

Yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü

İsveç Başbakanı Kristersson, depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansında yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

7 milyar euroluk yardımın 6,05 milyar eurosu Türkiye, 950 milyon eurosu Suriyeliler için yapıldı.



Depremin etkisi 100 milyar doların üzerinde

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye yönelik fonların insani ihtiyaçların karşılanması ve depremden etkilenen bölgelerin yeniden imarında kullanılacağı belirtildi.

Türkiye'deki hasar tespit raporlarına göre depremin ekonomik etkisinin 100 milyar doların üzerinde olduğu hatırlatıldı.