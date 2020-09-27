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    Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu yok etti

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 21:15
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    Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu yok etti

    Azerbaycan'ın Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha ettiği görüntüler paylaşıldı.

    ERMENİLERİN MÜHİMMAT DEPOSUNUN İMHA GÖRÜNTÜLERİ

    Öte yandan Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırılar sonucunda şu ana kadar aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.

    Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti- İZLE

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