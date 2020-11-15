Azerbaycan, Ermenistan'a iklim şartları nedeniyle 10 gün ek süre verdi

Karabağ zaferinin ardından Ermenilere köyleri boşaltmak için süre veren Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle verdiği süreyi uzattı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın zaferiyle çözülmesinin ardından işgal altındaki bölgelerde yaşayan Ermeniler de bir bir evlerini terk etmeye başladı.

İşgal altından kurtarılan bölgelerde yaşayan Ermenilere evlerini terk etmek için verilen 1 haftalık süre yetersiz bulundu.

Giderken evlerini yakan Ermenilere, Azerbaycan devleti 10 günlük ek süre tanıdı.

CUMHURBAŞKANI MÜŞAVİRİ AÇIKLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, işgal altındaki Kelbecer ilini boşaltmaları için Ermenistan'a 10 gün daha süre verdiklerini açıkladı.

İşgal altında olan birçok nokta Ermeni güçlerinin ellerinden alındı.

GERİDE HİÇBİR ŞEY BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

O bölgelerde yaşayan Ermenilere ise taşınmaları için 1 hafta süre verildi. Sürenin dolmasına birkaç gün kala, evler birer birer boşaltılıyor.

Azerbaycan topraklarında bugüne kadar rahatlıkla yaşamını sürdürenler, savaşın bitmesine sevinse de kendilerine ait hiçbir şeyi geride bırakmak istemiyor.

Ermeniler terk ettiği yerlerdeki evlerini yakıyor İZLE

25 KASIM'A UZATILDI

Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan'ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

YASA DIŞI YERLEŞME

Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı.

15 KASIM'DA TERK EDİLMİŞ OLMASI GEREKİYORDU

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyordu.