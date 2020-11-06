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- Azerbaycan, Ermenistan'ın havan topu atış noktalarını imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'ın havan topu atış noktalarını imha etti
Terter'de konuşlu havan topu atış noktalarının tam isabetle vurulduğu kaydedildi.
- AA
- 06.11.2020 - 17:30
- Güncelleme : 06.11.2020 - 17:56
Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan karşısında kayıplar vermeye devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi.
HAVAN TOPU ATIŞ NOKTALARI VURULDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi.
HEDEFLERE NOKTA ATIŞI
Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarını imha etti ViDEO