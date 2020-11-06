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    Azerbaycan, Ermenistan'ın havan topu atış noktalarını imha etti

    Terter'de konuşlu havan topu atış noktalarının tam isabetle vurulduğu kaydedildi.
    • AA
    • 06.11.2020 - 17:30
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 17:56
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    Azerbaycan, Ermenistan'ın havan topu atış noktalarını imha etti

    Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan karşısında kayıplar vermeye devam ediyor.

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi.

    HAVAN TOPU ATIŞ NOKTALARI VURULDU

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi.

    HEDEFLERE NOKTA ATIŞI

    Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.

    Azerbaycan, Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarını imha etti ViDEO

    Azerbaycan, Ermenistan ın havan topu atış noktalarını imha etti #1

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