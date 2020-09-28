Dolar
7.7911
1.7353%
Euro
9.086
2.0073%
Altın
1858.78
-0.1595%
Borsa
1123.54
-0.056%
G. Altın
465.77
1.5871%
Bitcoin
84769.8
3.0395%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Azerbaycan: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen paralı savaşçılar var

    Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın paralı savaşçılarla ilgili durumu uluslararası toplumdan sakladığı belirtildi.
    • AA
    • 28.09.2020 - 12:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen paralı savaşçılar var

    Azerbaycan, çatışmaların fitilini ateşleyen Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipli uçaksavar sistemini ve 18 İHA'yı imha ettiğini kaydetti.

    Eyvazov, Ermenistan ordusunun kayıplarıyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

    KAYIPLARDAN BİR KISMI SURİYE'DEN GELDİ

    Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, "Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor." ifadesini kullandı.

    ERMENİSTAN, SİVİLLERE ATEŞ AÇTI

    Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

    Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

    Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir