Azerbaycan ile Ermenistan'ın anlaşması Birleşmiş Milletler'i memnun etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

BM'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ve iki ülkenin 'barış için yol haritası' olarak tanımladığı ortak deklarasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Guterres, bu adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Aliyev ve Paşinyan'ın diyalogla güven inşasına yönelik kararlılığını takdir ettiğini dile getiren Guterres, sürecin ilerlemesi için sağladığı katkılardan dolayı Trump'a teşekkürlerini sundu.

Guterres, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerinin altını çizdi.