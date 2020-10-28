Azerbaycan, Karabağ'ı geri almak için operasyonlara devam ediyor

Azerbaycan, Karabağ'ı geri almak için operasyonlara devam ediyor

İşgal altındaki topraklara yeniden sahip olabilmenin mücadelesini veren Bakü, hilal taktiğiyle Ermenistan'ı çaresizliğe düşürdü.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ'daki ilerleyişini sürdürüyor.

Operasyon kapsamında kullanılan İHA ve SİHA'lar Azerbaycan'a büyük üstünlük sağlarken, geri alınan yerleşim yerlerine Azerbaycan bayrağı dikiliyor.

KÖYLER BİR BİR GERİ ALINIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Söz konusu köyler Zengilan'da Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'de Mandılı, Cebrail'de Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağaç, Gubadlı'da Giyaslı, Edilce ve Gılıcan şeklinde sıralandı.

HİLAL TAKTİĞİYLE ETKİLİ OPERASYON

Etkili operasyonlardan haritaya yansıyanlara göre, işgal altındaki topraklar "hilal" taktiğiyle kuşatılarak geri alınıyor.

27 Eylül'den bu yana toplam 190 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun yeni hava harekatı görüntüleri ViDEO

ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRIYOR

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil şehit oldu, 70 sivil yaralandı.

"İNTİKAM ALINACAK"

Aliyev, "Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir." diyerek, kararlılığını gösterdi.

Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırılarda bugüne kadar 90 Azerbaycanlı şehit düşerken, 400'den fazla sivil yaralandı.

ÇAREYİ AVRUPA'NIN AŞIRI SAĞCILARINDA ARIYORLAR

Öte yandan büyük kayıplar veren Erivan yönetimi, çareyi Avrupa'nın aşırı sağcılarında arıyor.

"Dinler savaşı" söylemini sürekli gündemde tutmaya çalışan Ermenistanlı yöneticiler, Avrupa'daki radikal kesimleri harekete geçirmeye çalışıyor.

BATI MEDYASI ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Gerek Hocalı katliamı, gerekse halihazırda yaşanan çatışmalar sırasında, Azerbaycan'da Ermenistan unsurlarınca sivil yerleşim yerlerinin hedef alınarak masum insanların katledilmesine gözlerini kapatan Batı medyası, işgalci Ermenistan'dan yana tavır sergiliyor.

Söz konusu medyada yer alan haber ve yorumlarda “Türk saldırganlığı” ifadesi yoğun şekilde kullanılıyor.