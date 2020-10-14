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- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürüyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürüyor
- AA & Ensonhaber
- 14.10.2020 - 09:23
Ateşkesi bozan Ermenistan, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenliyor.
Azerbaycan ordusu ise saldırıları önleyerek ilerleyişini sürdürüyor.
Son olarak Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracı imha edilirken, çok sayıda Ermeni askeri de etkisiz hale getirildi.
RUS MUHABİR PAYLAŞTI
Karabağ'da direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarlar olduğu gözlemlenirken, Ermenistan yanlısı Rus muhabir Alexander Kots'un Hankendi hastanesinin önünden paylaşıp kısa sürede sildiği fotoğraf verilen kayıpların boyutunu gösteriyor.
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