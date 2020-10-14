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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürüyor

    İşgal ettiği Karabağ'da ağır darbe alan Ermenistan, kayıplarını saklasa da ortaya çıkan görüntüler Azerbaycan'ın cephe boyunca avantajlı olduğunu gözler önüne seriyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.10.2020 - 09:23
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürüyor

    Ateşkesi bozan Ermenistan, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenliyor.

    Azerbaycan ordusu ise saldırıları önleyerek ilerleyişini sürdürüyor.

    Son olarak Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracı imha edilirken, çok sayıda Ermeni askeri de etkisiz hale getirildi.

    Azerbaycan

    RUS MUHABİR PAYLAŞTI

    Karabağ'da direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarlar olduğu gözlemlenirken, Ermenistan yanlısı Rus muhabir Alexander Kots'un Hankendi hastanesinin önünden paylaşıp kısa sürede sildiği fotoğraf verilen kayıpların boyutunu gösteriyor.

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