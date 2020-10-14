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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürüyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürüyor

İşgal ettiği Karabağ'da ağır darbe alan Ermenistan, kayıplarını saklasa da ortaya çıkan görüntüler Azerbaycan'ın cephe boyunca avantajlı olduğunu gözler önüne seriyor.