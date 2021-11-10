Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın provokasyonunu önledi

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Laçın ili istikametinde Ermeni askerleri tarafından yapılan provokasyonun önlendiği belirtildi.

Ermenistan ordusu, son günlerde Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarını artırdı…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün öğlen saatlerinde, yaklaşık 60 Ermeni askerinin iki askeri kamyonla Laçın bölgesindeki Karagol gölü yakınlarına gelerek Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yolun üzerinde yerleştiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin, kasıtlı olarak çatışma çıkarmak için metal sepetler kullanarak Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldığı kaydedildi.

PROVOKASYON BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Rusya'nın ricası üzerine Ermeni askerlerin, bu sabah geri dönmelerine izin verildiği, Ermenistan'ın bir provokasyonunun daha başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

“SON GERGİNLİKLERİN TÜM SORUMLULUĞU ERMENİSTAN’IN ASKERİ VE SİYASİ LİDERLİĞİNE AİTTİR”

Açıklamada, benzer provokasyonların tekrarlanması halinde Azerbaycan tarafının daha sert ve etkin adımlar atacağı uyarısında bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Ermenistan ordusunun yaşadığı bu son rezaletin kendileri için ders olmasını ve gelecekte bu tür kışkırtıcı adımlar atmayacaklarını umuyoruz. Azerbaycan'ın personel ve toprak olarak kaybı yoktur. Operasyonel koşullar birimlerimizin tam kontrolü altındadır. Sınırdaki son gerginliklerin tüm sorumluluğu Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir.”

TOPLANTININ ENGELLENMESİ İÇİN YAPILDIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Azerbaycan kamuoyunda, bu provokasyonların Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının ulaşım hatları ve iki ülke sınırının belirlenmesine yönelik daha detaylı bir bildiriye imza atmak için bir araya gelecekleri öngörülen toplantının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor.